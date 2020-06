Британцы раскритиковали популярное шоу из-за пародии на Гитлера

В образе немецкого политика и диктатора предстал комик Майкл Бэрримор.

Британские зрители раскритиковали один из выпусков популярной программы "Большой брат: лучшие шоу в истории" (Big Brother: Best Shows Ever) на телеканале E4 из-за пародии на Адольфа Гитлера. В образе немецкого политика и диктатора предстал комик Майкл Бэрримор. Об этом пишет The Independent.

Программа была создана, чтобы отметить 20-ю годовщину с момента выхода первого выпуска шоу. В нее вошли нарезки из четвертого сезона, в котором принимали участие такие знаменитости, как бывший баскетболист Деннис Родман, певец Пит Бернс и Майкл Бэрримор.

Одним из заданий было продемонстрировать способности, связанные с профессиями участников. Бэрримор решил сделать пародию на Гитлера. Комик нарисовал усы маркером, сделал укладку и начал изображать голос своего персонажа. Реакция зрителей в Twitter оказалась негативной. Канал E4 попал под шквал критики.

"Мы не будем показывать моменты, которые могут быть плохо восприняты в 2020-м, говорили они. И теперь показывают Гитлера", - возмутился пользователь под ником @grantgulczynski.

"Бэримор, играющий Гитлера. Дичь", - заявил @tomstevens17.

Некоторые пользователи интернета призвали критикующих учитывать тот факт, что шоу было снято в 2006 году, а также то, что сама концепция передачи подразумевает "шок аудитории". По их словам, не все, что показывается по телевизору, должно оскорблять людей.

"Я еврей и горжусь этим. И считаю, что картинка была смешной", - отметил @dan9700.

Фото: кадр из программы Big Brother: Best Shows Ever