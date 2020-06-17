Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Шоумен пошутил, что певец посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег".

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале высмеял ролик Филиппа Киркорова про десантников. Шоумен пошутил, что король отечественной эстрады посвятил ВДВ несколько песен, в том числе "Цвет настроения синий" и "Снег".

"Если хочешь лететь – лети", - иронично высказался о ситуации Ургант, приведя строчку из композиции исполнителя.

Телеведущий считает, что десантники "ответят" артисту 2 августа, в День ВДВ. Ургант уверен, что военнослужащие объявят бойкот песням Киркорова. "Так, чтобы ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали его песни. Это будет достойным ответом зарвавшемуся певцу", - отметил Иван.

Филипп Киркоров снялся в ролике про десантников в рамках юмористического скетч-шоу для СТС "В Маске шоу". После появления видеозаписи в адрес певца посыпался шквал критики. К слову, свое недовольство выразил свердловский депутат Виктор Бабенко. Он заявил, что Киркоров "глубоко оскорбил всех военнослужащих Воздушно-десантных войск России". Депутат пригрозил артисту "теплым приемом", когда тот приедет с очередным концертом в Екатеринбург.

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Видео: YouTube / Milana Devushkina