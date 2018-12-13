Бразильский популярный певец погиб по дороге на день рождения к любимой

Сообщается, что Габриэль Диниз летел на частном самолете, чтобы поздравить свою девушку с днем рождения.

Популярный бразильский певец Габриэль Диниз (Gabriel Diniz) погиб в авиакатастрофе.

Сообщается, что Габриэль Диниз летел на частном самолете к своей возлюбленной на ее день рождения. Самолет потерпел крушение. Причины крушения не сообщаются. Известно лишь, что все кто находились на борту самолета, погибли.

Габриэлю Динизу было всего 28 лет. Музыкой он занимался еще со школы, основав свою группу. А затем начал занялся своим сольным проектом. Клип на песню "Дженифер" набрал за 8 месяцев 237 миллионов просмотров на его канале YouTube.

Фото и видео: Gabriel Diniz