Бразильский гонщик украсил анонс американских гонок Исаакиевским собором

Исаакиевский собор неожиданно оказался среди пальм американского курорта.

Бразильский пилот Кайо Коллет стал автором необычной географической накладки. Спортсмен опубликовал анонс гонки, которая пройдет в американском городе Сент-Питерсберг, расположенном во Флориде. Написанное латиницей название этого курорта совпадает с именем российского Санкт-Петербурга, что, вероятно, и привело к путанице.

На промо-изображении гонщик разместил свою фотографию и машину на фоне пальм, типичных для солнечной Флориды. Однако в центре композиции оказался Исаакиевский собор — один из главных символов города на Неве. Подобный коллаж вызвал улыбки у пользователей соцсетей.

Северная столица и ее достопримечательности не впервые привлекают внимание зарубежных знаменитостей. Ранее в клипе американского рэпера Gucci Mane, посвященном роскошной жизни, зоркие зрители без труда узнали Петергоф. В кадр попали Большой дворец и знаменитые фонтаны с Самсоном, которые стали фоном для западного хита.

Фото: Piter.TV