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Ботанический сад продлит работу 14 февраля в честь праздника
Сегодня, 8:00
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lesjasap

Ботанический сад продлит работу 14 февраля в честь праздника

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Петербуржцам предлагают отметить День Святого Валентина в субтропиках.

В День Всех Влюбленных Ботанический сад Петербурга собирается продлить свой рабочий день. При этом сотрудники пресс-службы отмечают, что в рамках праздника можно приобрести "сдвоенные" билеты по акционной цене.

Специалисты добавляют, что экскурсия по субтропическому маршруту начнется 14 февраля не по обычному расписанию в 16.30, а в 19.30. Именно данный маршрут признан наиболее романтичным.

На экскурсии можно будет увидеть цветение морозников, цикламенов, ранних азалий и удивительное разнообразие японских камелий, которые сейчас на пике цветения

комментируют в Ботаническом саду

Добавим, что посетить вдвоем экскурсию можно не только со второй половинкой. Сдвоенные билеты можно купить и для просмотра с одним из родственников, другом или коллегой.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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