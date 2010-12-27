В Петербурге состоялся бот-парад, несмотря на ветер и дождь

В Петербурге прошел бот-парад, в котором приняли участие жители разных городов.

В Санкт-Петербурге днем 21 апреля множество моторных лодок вышли в Большую Неву, несмотря на "плаксивую" погоду. Гости и жители города, которые не побоялись выйти на улицы Петербурга в дождь, увидели бот-парад петербургского клуба рыбаков "Открытая вода Санкт-Петербурга - 2018.

Известно, что на участие в мероприятии было подано более 200 заявок из разных городов страны.

Старт лодок начался от Петровской косы. Маршрут участников водного марша проходит через Ушаковский, Биржевой и Кировский мосты, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость. Также отмечается, что на берегу участников ожидает полевая кухня.