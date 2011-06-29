Глава ФСБ РФ оценил помощь Европы в распространении ультраправых движений.

Александр Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов. С соответствующей речью руководитель ФСБ России обратился к участникам девятой Московской конференции по международной безопасности. Эксперт объяснил коллегам, что действующие на территории региона полувоенные организации дают ультраправым сторонникам подготавливать бойцов в собственных тренировочных лагерях.

В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Александр Бортников, глава ФСБ

Бортников: неонацисты нередко воюют вместе с террористами.

Видео: Минобороны России