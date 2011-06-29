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Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов

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Глава ФСБ РФ оценил помощь Европы в распространении ультраправых движений.

Александр Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов. С соответствующей речью руководитель ФСБ России обратился к участникам девятой Московской конференции по международной безопасности. Эксперт объяснил коллегам, что действующие на территории региона полувоенные организации дают ультраправым сторонникам подготавливать бойцов в собственных тренировочных лагерях.

В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию.

Александр Бортников, глава ФСБ

Бортников: неонацисты нередко воюют вместе с террористами.

Видео: Минобороны России

Теги: александр бортников, европа, ультраправые активисты, фсб
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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