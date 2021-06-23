Бортников: неонацисты нередко воюют вместе с террористами

Глава ФСБ рассказал о необходимости борьбы с любыми проявлениями терроризма.

Александр Бортников заявил о том, что неонацисты нередко воюют вместе с террористами. Такое заявление глава ФСБ сделал во время выступления на Девятой Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. По информации от специалиста, часто неонацисты выступают на одной стороне с радикальными исламистами.

Хотел бы подчеркнуть, что если в своих государствах неонацисты выступают как непримиримые враги мусульман, то на территории третьих стран они нередко бок о бок с радикальными исламистами воюют в рядах наёмнических формирований. Александр Бортников, глава ФСБ РФ

Эксперт пояснил, что такая обстановка дел говорит о том, что терроризм остается терроризмом несмотря на то, под какими лозунгами боевики ведут свою деятельность. В надзорном ведомстве призвали коллег вести беспощадную борьбу с его проявлениями.

Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений.

Видео: Минобороны России