Бортников: неонацисты нередко воюют вместе с террористами

Александр Бортников заявил о том, что неонацисты нередко воюют вместе с террористами. Такое заявление глава ФСБ сделал во время выступления на Девятой Московской конференции, посвященной проблемам международной безопасности. По информации от специалиста, часто неонацисты выступают на одной стороне с радикальными исламистами.
Хотел бы подчеркнуть, что если в своих государствах неонацисты выступают как непримиримые враги мусульман, то на территории третьих стран они нередко бок о бок с радикальными исламистами воюют в рядах наёмнических формирований.
Александр Бортников, глава ФСБ РФ
Эксперт пояснил, что такая обстановка дел говорит о том, что терроризм остается терроризмом несмотря на то, под какими лозунгами боевики ведут свою деятельность. В надзорном ведомстве призвали коллег вести беспощадную борьбу с его проявлениями.
Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений.
Видео: Минобороны России
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