Борис Вишневский назвал идиотизмом исключение Марсова поля из списка гайд-парков

Руководитель партии "Яблоко" прокомментировал решение правительство об исключении Марсова поля из списка гайд-парков.

Руководитель фракции “Яблоко” в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский отреагировал на решение властей отменить статус гайд-парка для Марсова поля. Редакция узнала у политика как он относится к принятым мерам.

“Решение властей абсолютно идиотское”, - заявляет политик Борис Вишневский, - по статистике, которая достаточно устойчива за последние годы, из четырех специально отведенных мест для проведения митинга, именно Марсово поле было востребовано. Практически все акции проходили там. Остальные площадки мало использовались, потому что они не в центре города, они неудобны. На них проходили только локальные акции для жителей близлежащих кварталов. Поэтому убрать Марсово поле из гайд-списка под абсолютно надуманным предлогом…”

Эксперт рассказал, что забеспокоился о данной ситуации еще задолго до официального подтверждения отмены статуса Марсова поля.

“Когда только пошли слухи, что его хотят убрать из перечня, я написал губернатору, что считаю это неправильным, но если данное решение будет принято, то нужна равноценная замена. На тот момент они мне сообщили, что не собираются убирать Марсово поле из этого списка”, - вспоминает Борис Вишневский.

Как считает политик, правительство должно обеспечить достойную замену площадки, ведь само по себе Марсово поле не является камнем преткновения.

“Я бы согласился, что Марсово поле не было бы таким важным местом для оппозиции, если бы было предоставлено что-то равноценное для проведения публичных акций, например, Дворцовая, Конюшенная или Пионерская площадь, площадь театра “Балтийский Дом”. Есть много территорий в транспортной доступности, где можно проводить публичные акции”, - добавил представитель партии “Яблоко”.

Эксперт отметил, что сейчас все еще можно проводить протестные акции и на Марсовом поле, однако теперь все мероприятия придется согласовывать с властью. Поэтому нужно пользоваться этим механизмом. Однако, он отмечает, что сегодняшнее решение властей лишь усилит протестное движение петербужцев.

По словам Бориса Вишневского, его партия в ближайшее время направит письмо, в котором будет настаивать на предоставлении адекватной площадки в центре города.

“Я лично буду настаивать на том, чтобы это решение было отменено или, чтобы была предоставлена адекватная площадка для проведения митингов, пикетов и прочего в центре Петербурга, а не на окраинах, без всяких согласований”, - заключил Борис Вишневский.

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