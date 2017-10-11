Борг/Макинрой: история, о которой помнят уже более 20 лет

Корреспонденты Piter.TV посетили пресс показ шведского биографического фильма в кинотеатре "Люксор" и готовы поделиться со своими зрителями своим не предвзятым мнением.

Фильм получился очень добротный, что и следовало ожидать от режиссера Янус Мец, который с режиссировал один из лучших сериалов "True Detective". Хоть данный фильм и не детектив, но держать в напряжение он будет не меньше. И если по началу будет казаться, что вот он тот самый убийца дворецкий. То через пару минут ты начинаешь понимать что не все так просто.

Огромной труд нужно было приложить, чтобы история могла держать в напряжение, особенно конец, который фанаты тенниса уже знают. И они его вложили, но сделали немного по другому. Основной упор в фильме был поставлен не на самом теннисе, а скорее на персонажах. Ведь именно их противостояние люди помнят уже более 20 лет .

Швед Бьорн Борг всегда очень сдержан,суеверен и никогда не показывает своих эмоций. Американец Джон Макинрой его полная противоположность, пылкий и несдержанный . Он ругается, ломает ракетки, за что частенько и бывает освистан публикой.

Актерский состав подобрали удачно. Что стоит сказать только sverrir gudnason который похож на Борга как 2 капли воды. Особенно хочется порадоваться за Шая , наконец у него нормальная роль и видно что он выкладывался на все сто.

Видео: YouTube, официальный трейлер

Фото: киноафиша.инфо