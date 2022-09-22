Борьба с тараканами в "Крестах" обернулась для заключенного иском на 163 тысячи рублей

Арестант лил воду на насекомых через отверстие в полу, но повредил камеру видеонаблюдения этажом ниже. Суд обязал его возместить полную стоимость оборудования и госпошлину.

Колпинский районный суд удовлетворил иск следственного изолятора номер один к Худайбергану Жуманиезову о возмещении материального ущерба. Арестант, заливший водой проникших в камеру тараканов, повредил стационарную камеру наблюдения, которая находилась этажом ниже. Сумма взыскания составила 163,5 тысячи рублей.

Инцидент произошел 23 октября 2025 года. Администрация "Крестов" установила, что заключенный повредил устройство видеонаблюдения. Оборудование вышло из строя из-за попадания воды. Стоимость новой камеры составила 148,4 тысячи рублей. Дополнительно были предъявлены расходы на доставку и монтаж. Ответчик участвовал в заседании по видео-конференц-связи и через переводчика возражал против иска. Он пояснил, что через отверстие в полу под батареей в камеру полезли тараканы, и он залил их водой из таза. Вода проникла на нижний этаж и вывела из строя устройство слежения.

Суд счел доказанным факт причинения ущерба. Оснований для освобождения от материальной ответственности, предусмотренной законом для содержащихся под стражей, не нашли. С ответчика взыскали полную сумму ущерба и государственную пошлину в размере 5,9 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"