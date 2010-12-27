Бомж-педофил совратил пятиклассницу

Об этом сообщила мать девочки.

Полицейские задержали бомжа-педофила, развратившего 12-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга. Об этом сообщают городские СМИ.

Во вторник, 14 августа в отделение полиции обратилась 33-летняя женщина с заявлением, что ее дочь совратили в их собственной квартире на проспекте Юрия Гагарина. Со слов матери, вечером, около 23:00 46-летний мужчина, находясь у них в гостях, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Также она отметила, что мужчина не имеет определенного места жительства.

Во вторник педофила задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе полиция ищет педофила, напавшего на шестиклассниц.

Фото: Piter.tv