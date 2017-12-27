Петербургский "Яндекс" остался цел и невредим

В Петербурге "Яндекс" временно прекратил работу из-за угрозы взрыва.

В Санкт-Петербурге днем 23 января была угроза взрыва в петербургском филиале "Яндекса", однако вечером выяснилось, что угроза не подтвердилась.

Известно, что офис "Яндекса" находится на Пискаревском проспекте, 2/2. Сотрудники компании смогли продолжить работу уже к пяти часам вечера. В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что взрывоопасных предметов в помещениях комплекса не обнаружили.

Стоит отметить, что во втроник днем в БЦ "Бенуа", где работает "Яндекс" был совершен звонок с "предупреждением" о бомбе.

Фото: сайт teorema.info