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Петербургский "Яндекс" остался цел и невредим
Вчера, 18:56
0
Shdaria
507

Петербургский "Яндекс" остался цел и невредим

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В Петербурге "Яндекс" временно прекратил работу из-за угрозы взрыва.

В Санкт-Петербурге днем 23 января была угроза взрыва в петербургском филиале "Яндекса", однако вечером выяснилось, что угроза не подтвердилась. 

Известно, что офис "Яндекса" находится на Пискаревском проспекте, 2/2. Сотрудники компании смогли продолжить работу уже к пяти часам вечера. В пресс-службе "Яндекса" уточнили, что взрывоопасных предметов в помещениях комплекса не обнаружили. 

Стоит отметить, что во втроник днем в БЦ "Бенуа", где работает "Яндекс" был совершен звонок с "предупреждением" о бомбе.

Фото: сайт teorema.info

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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