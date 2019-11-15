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Вчера, 22:51
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МИД обиделся: Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

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Подробности "цветной революции" в латиноамериканской стране.

Переходное правительство Боливии продолжает достаточно агрессивно действовать на международной арене. Недавно они вышли из альянса социалистических государств Латинской Америки, выбрав курс на интеграцию с Западом. А сегодня, 15 ноября, разорвали дипломатические отношения с давним другом и союзником. О полном расторжении дипломатических отношений с Венесуэлой заявила глава МИД временного правительства Карен Лонгарик.

По ее словам, венесуэльские коллеги, якобы пытались вмешаться в выборный процесс и помешать смене власти и курса страны. Теперь весь дипломатический корпус Венесуэлы в Боливии объявлен персонами нон-грата и включен в "черный список". Дипломатам дали сутки на то, чтобы покинуть государство. Напомним, на прошлой неделе здесь фактически свергли новоизбранного президента Эво Моралеса. В стране продолжаются стихийные митинги и массовые беспорядки.

Напомним, что ранее случившееся в Боливии не поддержали представители Мексики и Кубы.

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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