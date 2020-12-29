Появилось видео поцелуя в губы болельщицы и Александра Лукашенко

Пикантный инцидент произошел во время одного из хоккейных мероприятий в Белоруссии.

В социальных сетях появилось видео с необычной фанаткой Александра Лукашенко. На нем запечатлена девушка, которая вышла на лед хоккейной арены в Минске ради поцелуя с "батькой". Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

До сих пор непонятно, является ли случившееся политтехнологической постановкой, или же перед нами искренний порыв простой белорусской девушки. На видео можно заметить, как девушка в красной куртке выходит на лед, обнимает президента, засыпает его комплиментами и даже целует в губы. Интимный инцидент, по данным СМИ, произошел на "Олимпик-арена" после показательного матча с участием Лукашенко.

Спасибо вам большое за то, что вы есть, настоящий, наш,

Девушка также сделала селфи с президентом и призналась, что ради выхода на лед пошла на кражу. Якобы она похитила коньки у местного хоккеиста, чтобы только оказаться на арене рядом с президентом. Поцелуй возрастного Лукашенко и молодой красавицы вызвал противоречивую реакцию в социальных сетях, значительная часть аудитории считает видео "постановочным", а в фанатке люди опознали постоянную участнику проправительственных митингов и собраний.

Видео: Telegram/Пул Первого