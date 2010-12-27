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Болельщики "Зенита" вывесили нецензурный баннер, критикующий канал Z+
Сегодня, 12:14
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TretyakovaS

Болельщики "Зенита" вывесили нецензурный баннер, критикующий канал Z+

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"Зенит" стал первым футбольным клубом в России, открывшим онлайн-платформу.

Фанаты сине-бело-голубых во время игры между сине-бело-голубыми и "Аустрией" принесли на "Газпром Арену" и растянули баннер, где была написана критика в адрес клубного канала Z+, а также его руководства. В тексте присутствовали нецензурные слова. 

Болельщики раскритиковали не только маркетологов канала, но и Порошина.

Напомним, трансляций футбольного матча на новом онлайн-канале Z+ шокировала болельщиков "Зенита". Фанатов возмутило наличие нецензурной брани на телеэкране.

Фото: ВКонтакте/Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Теги: зенит, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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