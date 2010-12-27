Болельщики "Зенита" вывесили нецензурный баннер, критикующий канал Z+

"Зенит" стал первым футбольным клубом в России, открывшим онлайн-платформу.

Фанаты сине-бело-голубых во время игры между сине-бело-голубыми и "Аустрией" принесли на "Газпром Арену" и растянули баннер, где была написана критика в адрес клубного канала Z+, а также его руководства. В тексте присутствовали нецензурные слова.

Болельщики раскритиковали не только маркетологов канала, но и Порошина.

Напомним, трансляций футбольного матча на новом онлайн-канале Z+ шокировала болельщиков "Зенита". Фанатов возмутило наличие нецензурной брани на телеэкране.

Фото: ВКонтакте/Ландскрона | Фанаты "Зенита"