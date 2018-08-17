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Болельщики "Зенита" встретили Семака после матча с "Динамо" дружными криками

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Петербуржцы праздновали победу команды всю ночь.

Болельщики "Зенита" встретили главного тренера команды вечером 16 августа громкими аплодисментами и поддерживающей кричалкой. Сергей Семак поблагодарил фанатов за преданность и веру в петербургский футбольный клуб.

Напомним, что накануне команда выиграла со счетом 8:1 у минского "Динамо", Эта победа стала первой для "сине-бело-голубых" в турнире Лиги Европы. До матча Северная столицы стабильно проигрывала оппонентам.

Встреча на поле  прошла без поддержки фанатов: им не разрешили посетить стадион "Петровский" из-за конфликта на одном из прошлых матчей. УЕФА наказало российских болельщиков за агрессию по отношению к одному из футболистов команды-соперника.

Фото и видео:YouTube

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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