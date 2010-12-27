Более тысячи девушек желают стать воспитанницами пансиона Минобороны

Об этом сообщает военное ведомство со ссылкой на перечень поданных заявок.

Больше тысячи девушек хотят учиться в петербургском филиале пансиона воспитанниц Минобороны. Об этом сообщило военное ведомство со ссылкой на перечень поданных заявок.

В воспитанницы берут дочерей военных из отдаленных гарнизонов, военнослужащих, погибших в боевых действиях, а также тех, кто получил государственные награды за исполнение воинского долга.

Пансион начинает работу 1 сентября на острове Бычий. На территории пансиона будет располагаться учебно-административный и спальный корпуса, также бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека. На данный момент строителельство не закончено, отмечают в Минобороны.