Более тысячи человек будут расчищать улицы Петербурга от снега

Ночью 2 декабря город от снега будут очищать четыреста дворников и 677 единиц техники.

Ночью 2 декабря улицы Петербурга будут убирать от снега четыреста дворников и 677 единиц техники.



По данным комитета по благоустройству, за первый зимний день в городе выпало около 10 см осадков. Завтра термометры жителей города покажут плюсовую отметку. В связи с этим дорожные службы за ночь планируют убрать с улиц снег, чтобы избежать обледенения. Всего в процессе будут участвовать больше тысячи человек.