Ночью 2 декабря улицы Петербурга будут убирать от снега четыреста дворников и 677 единиц техники.
По данным комитета по благоустройству, за первый зимний день в городе выпало около 10 см осадков. Завтра термометры жителей города покажут плюсовую отметку. В связи с этим дорожные службы за ночь планируют убрать с улиц снег, чтобы избежать обледенения. Всего в процессе будут участвовать больше тысячи человек.
Вчера, 21:09
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Более тысячи человек будут расчищать улицы Петербурга от снега
Ночью 2 декабря город от снега будут очищать четыреста дворников и 677 единиц техники.
Ночью 2 декабря улицы Петербурга будут убирать от снега четыреста дворников и 677 единиц техники.
Значит ничего убрано не будет...