  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Более 80 тыс. карт болельщика выдали в Петербурге
Сегодня, 19:53
129
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Более 80 тыс. карт болельщика выдали в Петербурге

0 0

Закон о ведении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.

В Петербурге выдали более 80 тыс. карт болельщика. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В сообщении напомнили, что карта болельщика – это персональный электронный документ, который позволяет участвовать в соревнованиях, приобретать билет и посещать матчи российской футбольной премьер-лиги. 

Ранее эта система работала на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу - 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Закон о ведении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии