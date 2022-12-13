Более 80 тыс. карт болельщика выдали в Петербурге

Закон о ведении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.

В Петербурге выдали более 80 тыс. карт болельщика. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В сообщении напомнили, что карта болельщика – это персональный электронный документ, который позволяет участвовать в соревнованиях, приобретать билет и посещать матчи российской футбольной премьер-лиги.

Ранее эта система работала на футбольном Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира по футболу - 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Закон о ведении карты болельщика вступил в силу 1 июня 2022 года.

Фото: Piter.tv

