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Более 800 петербуржцев пострадали от укусов клещей за эту неделю
Сегодня, 16:44
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Более 800 петербуржцев пострадали от укусов клещей за эту неделю

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В частности, 116 детей стали жертвами нападения.

За последнюю неделю августа, с 23 по 29 августа, 805 петербуржцев и жителей Ленобласти пострадали от укусов клещей. В частности, 116 детей стали жертвами нападения. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 103 случая было зафиксировано в черте города, больше всего в Курортном районе - 35 человек. Отметим, что с начала года в городе 22 случая заражения клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырех детей до 17 лет. Все укусы были получены за пределами города. 

Сообщается, что в августе против энцефалита специалисты привили 6183 человека, среди которых 1964 несовершеннолетних до 17 лет. 

Ранее с 9 по 15 августа в больницы Петербурга обратились 647 человек с укусом клеща, среди которых 156 несовершеннолетних. 

Фото: pexels

Теги: боррелиоз и энцефалит, клещи
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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