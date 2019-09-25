Клещи покусали более 600 петербуржцев за неделю

Больше всего укусов зафиксировали в Курортном районе – 49 случаев.

За прошедшую неделю с 9 по 15 августа в больницы Петербурга обратились 647 человек, среди которые 156 несовершеннолетних. Об этом в пятницу 20 августа рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, больше всего укусов зафиксировали в Курортном районе – 49. Второе место занимает Пушкинский, где 12 случаев обращения. Восемь человек пострадали от укусов в Выборгском районе. В Петродворцовом, Красносельском и Колпинском – по 6. По 3 укуса зафиксировано в Калининском, Московском и Красногвардейском районах.

Всего в городе на Неве зарегистрировали 22 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырёх детей, с начала сезона. Также подтвердили 102 случая клещевого боррелиоза.

Ранее клещи укусили более 4,2 тысяч жителей Ленобласти с начала года.

Фото: pixabay