Более 75% слушателей захотели знать о маркировке ИИ музыки

Генерацию музыки с помощью ИИ одобряет примерно треть опрошенных.

Более 75% участников исследования считают, что композиции, полностью созданные с помощью искусственного интеллекта, необходимо отмечать специальной маркировкой на музыкальных платформах.

Исследование об отношении аудитории к использованию ИИ в музыкальной индустрии провело бюро музыкального маркетинга (Uni)verse. Опрос проходил среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

Основатель и руководитель бюро Мария Алексеева сообщила, что более 75% опрошенных выступили за обязательное обозначение треков, которые полностью созданы искусственным интеллектом.

При этом 43% участников заявили, что не видят проблемы в музыке, созданной ИИ, если такие композиции получаются качественными и хорошо звучат.

Согласно результатам исследования, наиболее положительно слушатели относятся к использованию искусственного интеллекта для создания визуального контента. Такой вариант поддержали 48% респондентов.

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