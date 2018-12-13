Участвовали жители поселков Красносельское, Правдино и Пчелино, Кирилловское, Коробицыно, Климово, Ляйпясуо, Заходское, Грибное, Кирпичное.

Более 500 человек приняли участие в субботниках в Красносельском поселении. Они прошли с 20 апреля по 15 мая.

Участвовали жители поселков Красносельское, Правдино и Пчелино, Кирилловское, Коробицыно, Климово, Ляйпясуо, Заходское, Грибное, Кирпичное. Субботники возле жилых домов были организованы ОАО "Контур". Контрольные проверки по факту проведения уборки территорий, закрепленных за землепользователями, прошли 15 мая.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО