Более 3 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии обеспечили общественный порядок во время футбольного матча за Суперкубок России

Больших скандалов между болельщиками не было.

В субботу, 9 июля, более трех тыс. полицейских и росгвардейцев отправились на дежурство возле стадиона "Газпром Арена". В 19:00 начался матч "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок России. Задачей правоохранителей стало обеспечение порядка на мероприятии и после него. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Больших скандалов между болельщиками не было. Серьезных драк фанаты разных клубов устраивать не стали, добавили в ведомстве.

В целях профилактики правонарушений, в рамках законодательства, правоохранительные органы в постоянном режиме сопровождали болельщиков, в том числе гостевой команды. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Фото: Piter.tv