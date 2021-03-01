Кардиолог из Петербурга рассказала о влиянии кофе на давление

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Чрезмерное употребление кофе может привести к повышению давления и учащению пульса. Специалист посоветовала людям с гипертонией ограничить количество напитка.

Три и более чашки кофе в день могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы и спровоцировать скачок давления. Об этом предупредила кардиолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина.

По словам специалиста, особенно опасным считается сочетание кофеина с курением при стрессовом состоянии или после недостатка сна. Такая нагрузка может усилить негативное воздействие на организм. Людям с повышенным давлением врач рекомендовала ограничиться одной чашкой кофе умеренной крепости в день при условии, что показатели давления находятся в стабильном состоянии.

Если утром давление немного выше нормы, но позже самостоятельно снижается, употребление напитка можно перенести на дневное время. Также врач посоветовала добавлять в кофе молоко, поскольку это может уменьшить воздействие напитка на сосуды. При частых перепадах давления и регулярном учащенном сердцебиении от кофе лучше отказаться полностью.

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