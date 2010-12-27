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Новости Лента новостей
В Петербург не пустили 24 тонны рыбы из Китая
Сегодня, 14:05
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Shdaria
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В Петербург не пустили 24 тонны рыбы из Китая

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В Морском порту Петербурга задержан груз с филе минтая и хека из Китая.

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Петербург несколько тонн рыбы из Китая. В ходе досмотра выяснилось, что в документах указаны данные, не принадлежащие продукции. 

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что нарушения были выявлены в процессе проверки свежезамороженного филе минтая и хека, которые были доставлены из Китая. Установлено, что номер пломбы на документах расходился с номером в ветеринарном сертификате. 

Груз не прошел проверку, поэтому 24 тонны рыбы остались в Морском порту Санкт-Петербурга. 

Теги: задержан груз , новости петербург , новости спб , петербург , продукция из китая
Категории: Новости СПб Лента новостей

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