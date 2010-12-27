В Петербург не пустили 24 тонны рыбы из Китая

В Морском порту Петербурга задержан груз с филе минтая и хека из Китая.

Специалисты Россельхознадзора не пустили в Петербург несколько тонн рыбы из Китая. В ходе досмотра выяснилось, что в документах указаны данные, не принадлежащие продукции.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что нарушения были выявлены в процессе проверки свежезамороженного филе минтая и хека, которые были доставлены из Китая. Установлено, что номер пломбы на документах расходился с номером в ветеринарном сертификате.

Груз не прошел проверку, поэтому 24 тонны рыбы остались в Морском порту Санкт-Петербурга.