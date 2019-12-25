Число крупных фитнес-клубов в Петербурге превысило 140

К лету 2026 года в Санкт-Петербурге работают более 140 крупных фитнес-клубов.

К лету 2026 года количество крупных фитнес-клубов в Санкт-Петербурге превысило 140 объектов. По данным аналитиков Nikoliers, рост обеспечили 6 новых клубов, открытых сетями DDX Fitness, Fitness House и Urbanfit, передает ДП.

Несмотря на расширение рынка, отдельные площадки продолжают закрываться. Так, в Мурино прекратил работу филиал FitnessLife, а помещение закрывшегося в июне клуба Alex Fitness на Лиговском проспекте займет Urbanfit.

Эксперты отмечают, что темпы открытия новых объектов снизились по сравнению с 2025 годом, когда в городе начали работать 19 крупных фитнес-клубов. При этом до конца 2026 года девелоперы намерены запустить еще около 10 новых залов. Наиболее активно развивает сеть Urbanfit, также о расширении сообщили DDX Fitness, Fitness House и Crocus Fitness.

По данным 2ГИС, на конец марта в Петербурге насчитывался 981 фитнес-центр. За год их количество увеличилось на 1,3–1,4%. Вместе с тем специалисты отмечают, что рост числа объектов сопровождается закрытием небольших студий и усилением конкуренции. Наиболее востребованным остается формат доступных клубов рядом с домом, тогда как премиальные сети делают ставку на развитие wellness-услуг и расширение сервисов для клиентов.

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Фото: unsplash (Danielle Cerullo)