Свыше 100 старых боеприпасов утилизировали в Петербурге и Ленобласти в январе

За минувший январь сотрудники мобильных групп разминирования Западного военного округа обнаружили, вывезли и утилизировали более 100 артиллерийских боеприпасов и снарядов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.
Отмечается, что опасные предметы находили в местах строительства при земляных работах, на частных садовых участках, в лесных массивах. На одном из садовых участков на Гатчинском шоссе специалистов ждали сразу две находки – противотанковая мина ТМ-42 и 120-мм артиллерийский снаряд. Предметы сильно поржавели, но еще сохранили боевые свойства.
Все собранные боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне.
Ранее мы рассказывали, что у метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам.
Фото: пресс-служба ЗВО
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