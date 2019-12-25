Свыше 100 старых боеприпасов утилизировали в Петербурге и Ленобласти в январе

Снаряды находили при земляных работах, в лесных массивах.

За минувший январь сотрудники мобильных групп разминирования Западного военного округа обнаружили, вывезли и утилизировали более 100 артиллерийских боеприпасов и снарядов Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что опасные предметы находили в местах строительства при земляных работах, на частных садовых участках, в лесных массивах. На одном из садовых участков на Гатчинском шоссе специалистов ждали сразу две находки – противотанковая мина ТМ-42 и 120-мм артиллерийский снаряд. Предметы сильно поржавели, но еще сохранили боевые свойства.

Все собранные боеприпасы уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее мы рассказывали, что у метро "Адмиралтейская" неизвестные стреляли по автобусам.

Фото: пресс-служба ЗВО