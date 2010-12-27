Большинство петербуржцев верят, что судьба зависит от имени

Жители Петербурга убеждены, что "как корабль назовешь, так он и поплывет".

Социальная сеть "Фотострана" выяснила, что 55% жителей Петербурга уверенны, что имя определяет судьбу и характер человека. Оказалось, что 55% из тысячи опрошенных уверены, что имя нужно выбирать с большой осторожностью, поскольку оно может повлиять на всю жизнь человека.

Пользователь соцсети рассказала, что часто замечает, схожесть людей с одинаковыми именами. Иногда человеку не подходит его имя – это скорее исключение из правила.

Из опрошенных 27% недоверчиво относятся к суждению, что имя влияет на судьбу человека.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный планирует сделать транспортную систему, как в Сингапуре.