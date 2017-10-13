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Пожилую петербурженку обчистила дальняя "родственница"
Сегодня, 11:25
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Shdaria
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Пожилую петербурженку обчистила дальняя "родственница"

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В Петербурге пожилую женщину ограбили на 600 тысяч рублей.

Петербурженку, прошедшую Великую Отечественную войну жестоко обманули. Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег.
 
Шестого февраля на проспекте Художников у дома №14 к 91-летней жительнице Петербурга обратилась незнакомка. Молодая девушка сообщила бабушке, что приходится ей родственницей, правда, дальней. Разволновавшаяся пенсионерка припомнила родственную линию и противоречий не нашла. После, доверчивая петербурженка пригласила мошенницу обсудить радостную новость к себе в квартиру на улицу Есенина. Охотно согласившись, в процессе разговора "кровинушка" рассказала о своих проблемах. 
 
Добрая пенсионерка решила предложить помощь, а именно - сто тысяч рублей. Однако, молодая особа рассчитывала на большую щедрость. В результате, она схватила сумку бабушки и исчезла.
 
Таким образом, пенсионерка лишилась 600 тысяч рублей.  Пострадавшая обратилась за помощью в полицию Выборгского района. 
 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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