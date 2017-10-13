Пожилую петербурженку обчистила дальняя "родственница"

В Петербурге пожилую женщину ограбили на 600 тысяч рублей.

Петербурженку, прошедшую Великую Отечественную войну жестоко обманули. Пожилая женщина лишилась крупной суммы денег.

Шестого февраля на проспекте Художников у дома №14 к 91-летней жительнице Петербурга обратилась незнакомка. Молодая девушка сообщила бабушке, что приходится ей родственницей, правда, дальней. Разволновавшаяся пенсионерка припомнила родственную линию и противоречий не нашла. После, доверчивая петербурженка пригласила мошенницу обсудить радостную новость к себе в квартиру на улицу Есенина. Охотно согласившись, в процессе разговора "кровинушка" рассказала о своих проблемах.

Добрая пенсионерка решила предложить помощь, а именно - сто тысяч рублей. Однако, молодая особа рассчитывала на большую щедрость. В результате, она схватила сумку бабушки и исчезла.