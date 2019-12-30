Боевики атаковали сирийскую армию в Аллепо

Для этого они использовали беспилотники.

В результате атаки беспилотного летательного боевиков на позиции правительственных войск в Алеппо погибли военные. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Известно, что атака состоялась 17 января. В районе Академии Асада боевики нанесли удар с использованием беспилотного летательного. В результате погибли два сирийских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Всего за прошедшие сутки погибли 12 и ранены 24 военнослужащих вооруженных сил Сирии.

Видео: YouTube / BBC News