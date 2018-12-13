Террористы атаковали гостиницу в Пакистане, есть погибшие

Известно, что в ходе нападения один из охранников погиб.

В субботу, 11 мая, террористы напали на пятизвездочный отель Pearl Continental в Пакистане. Об это сообщают зарубежные СМИ.

Как стало известно, трое вооруженных людей ворвались в здание и устроили перестрелку с охранниками. Из здания было эвакуировано около 70 постояльцев. Террористов удалось ликвидировать. Известно, что в ходе нападения один из охранников погиб.

Ответственность за нападения на себя взяла террористическая группировка "Освободительная армия Белуджистана". Отмечается, что в атакованном отеле часто останавливаются китайские бизнесмены. Свои действия террористы объяснили желанием помешать китайским и другим иностранным инвесторам вести деятельность в регионе, от которой местные жители не получают никаких дивидендов.