В Приморье полиция изъяла арсенал боеприпасов и оружия

Опубликовано оперативное видео, на котором показаны оружие и боеприпасы, которые хранили мужчины в одном из сел Приморского края.

Полиция Приморья изъяла у двух мужчин целый арсенал боеприпасов.

На региональном сайте МВД России сообщается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с ФСБ задержали двоих жителей села Покровка, которые незаконно хранили боеприпасы. В ходе обыска изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору". Санкция по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Фото и видео: УМВД РФ по Приморскому краю