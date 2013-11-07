Блинкен сообщил, что страны Запада выработали самые близкие за 30 лет позиции по КНР

В Госдепе объяснили, зачем ограничивают экономику КНР.

Страны коллективного Запада выработали самые близкие за последние десятилетия позиции по отношениям с Китаем. Соответствующее заявление в рамках выступления на совместной пресс-конференции с шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном в городе Лулео сделал американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

За примерно 30 лет моей работы на госслужбе я действительно не видел времени, когда было бы большее совпадение подходов к Китаю между США и Европой, а также ключевыми партнерами в Азии. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель американского внешнеполитического ведомства заметил, что Вашингтон хочет ответственным образом управлять разногласиями с Пекином, чтобы такие противоречия не вышли из-под контроля. Энтони Блинкен призвал отказаться от новой "холодной войны". По мнению чиновника, власти США применяет различные ограничительные меры против Пекина не ради того, чтобы остановить китайские инвестиции, а в целях обеспечения безопасности Запада.

Блинкен заявил, что Конгресс увязывает поставку Турции F-16 с принятием Швеции в НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State