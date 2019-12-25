Благовещенский мост в Петербурге празднует 170-летний юбилей

Это первая переправа города.

Благовещенский мост в Петербурге празднует 170-й день рождения. Как рассказали в пресс-службе "Мостотреста", открытый в 1850 году мост стал первой переправой города.

Извстно, что Петербург долго копил мировой опыт возведения металлических мостов, поскольку строить переправы через глубокие реки с мощным течением не умели – в ходу были только наплавные или плашкоутные мосты. В 1842 году российский инженер Станислав Кербедз составил проект моста через Большую Неву на Васильевский остров, тогда же проект утвердил император Николай I. Мост заложили 1 января 1843 года и строили почти семь лет, подводную часть устоев сделали из финляндского гранита, надводную – из сердобольского. Благовещенский мост считался самым длинным в Европе со своей протяженностью 300 метров.

В 1918 году переправу переименовали в честь лейтенанта Петра Шмидта, в 1936–1938 годах перестроили, сделав разводным средний пролет. В 2005-2007 годах мост реконструировали, снесли с него трамвайные пути и заменили старые стальные конструкции. Тогда же переправе вернули историческое название.

Также мы сообщали, что мост через реку Унтерниска в Светогорске капитально отремонтируют.

Фото: Piter.TV