Мост через реку Унтерниска в Светогорске капитально отремонтируют

Работы планируется завершить в сентябре 2021 года.

Мост через реку Унтерниска в городе Светогорск Ленобласти капитально отремонтируют. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", организация скоро приступит к устройству временной дороги для объезда.

Отмечается, что почти 16-метровая переправа, расположившаяся на на 47-м километре федеральной дороги Выборг – Светогорск, перестала отвечать современным нагрузкам. Большегрузному транспорту ограничили проезд по мосту, стабильный трафик обеспечивают местные автовладельцы и туристы, едущие в Финляндию.

Согласно проекту, после демонтажа старых конструкций специалисты установят 32 сваи, опорные части, железобетонный ригель, пролетное строение, затем уложат мостовое полотно и насыпь, "оденут" дорогу на подходах и уложат асфальтобетонное покрытие. Кроме того, дорожники переложат имеющуюся теплосеть и сети связи, переустроят дорожные знаки и разметку. С обеих сторон нового моста появятся тротуары общей площадью 100 квадратных метров с металлическими ограждениями.

Капремонт моста планируется завершить в сентябре 2021 года.

Ранее мы писали, что фасад дома №12 на улице Шотмана капитально отремонтировали впервые за полвека.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"