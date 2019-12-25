Бизнесменам рассказали, как избежать миллионных штрафов

Нарушениями занимается ситуационный центр.

Петербургским бизнесменам рассказали, как обезопасить себя и избежать больших штрафов, в организации "Содействие малому бизнесу", сообщили в Смольном.

Организации могут обзавестись QR-кодом и работать по новому стандарту безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора можно уже с 22 октября. С 26 октября чиновники увеличили количество рейдов, после того, как сотрудники ситуационного центра найдут нарушения, бизнесменам могут грозить штрафы до миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Организация разработала специальную памятку по получению кода: его можно получить на сайте "Центра развития и поддержки предпринимательства". Первые несколько дней нужно проверять его с помощью мобильного телефона, если код перестал работать, то его нужно восстановить.

Вот несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы избежать штрафов: нужно иметь пятидневный запас масок и перчаток; санитайзер с этикеткой, на которой написано, что он уничтожает вирусы; спецмешок для утилизации масок. Также нужно иметь журнал измерения температуры у сотрудников и журнал дезинфекции помещения. На полу – разметка с социальной дистанцией. Покупателей нужно предупреждать надеть маски и перчатки, в случае отказа – не обслуживать.

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