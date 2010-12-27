Бизнесмен арендовал оранжерею в Петергофе "за рубль"

Еще один объект культурного наследия в Петербурге восстановят по программе льготной аренды.

В Петербурге бизнесмен получил петергофский объект в аренду за один рубль за каждый квадратный метр. Таким образом чиновники надеются спасти "Оранжерею" от разрушения. Территория павильона является памятником федерального значения и относится к дворцово-парковому ансамблю "Собственная дача". Он расположен в трех километрах от Нижнего парка. Участок был подарен публицисту Феофану Прокоповичу императором Петром Первым. Известно, что инвестор должен будет за собственные деньги отреставрировать исторический объект. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Будущим арендатором объекта после подписания договора станет индивидуальный предприниматель Павлов Максим Сергеевич. Договор должен быть подписан не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона прокомментировали в КИО

Напомним, что "Оранжерея" создана в конце XX века. Она представляет собой одноэтажное каменное помещение. Для предпринимателя ежемесячная аренда на период выполнения работ составит 16,5 тысяч рублей за каждый месяц, не учитывая НДС. После восстановления здания стоимость аренды для бизнесмена упадет до одного рубля за каждый квадратный метр.

таким образом "Оранжерея" стала вторым объектом, который будет восстановлен по программе льготной аренды. Ранее чиновники сдали под такие же условия "Особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых". В арсенале Смольного - еще 20 культурных памятников, нуждающихся в реставрации по данной системе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург стал самым фотографируемым городом России.

Фото: Piter.tv

