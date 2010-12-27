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Бизнес-премия Self Made Awards
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Бизнес-премия Self Made Awards

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В Петербурге состоится бизнес-премия Self Made Awards.

В Санкт-Петербурге 22 октября в ресторане "Паруса" состоится пятая юбилейная бизнес-премия Self Made Awards.
 
В этот день удастся встретить среди гостей Милану Кержакову и Наталью Тюльпанову, актрису Карину Разумовскаю, певицу Настасью и многих других звезд. 
 
Юбилейная премия включает в себя самые крупные и яркие бизнес-проекты Петербурга, в нее входят: фонд Александра Кержакова "Звезды Детям", клиника "Версаль"в лице актрисы театра и кино Карины Разумовской, главной героини фильма "Мажор" на Первом канале, сообщество лучших ведущих города "Топ-13", компанию по представлению автомобилей бизнес-класса с водителем Rent for Event и многие другие.
 
Фото: Женская бизнес-премия Self Made Woman
Теги: афиша спб , бизнес премия , куда сходить в петербурге
Категории: куда сходить в петербурге

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