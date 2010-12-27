В Петербурге состоится бизнес-премия Self Made Awards.

В Санкт-Петербурге 22 октября в ресторане "Паруса" состоится пятая юбилейная бизнес-премия Self Made Awards.

В этот день удастся встретить среди гостей Милану Кержакову и Наталью Тюльпанову, актрису Карину Разумовскаю, певицу Настасью и многих других звезд.

Юбилейная премия включает в себя самые крупные и яркие бизнес-проекты Петербурга, в нее входят: фонд Александра Кержакова "Звезды Детям", клиника "Версаль"в лице актрисы театра и кино Карины Разумовской, главной героини фильма "Мажор" на Первом канале, сообщество лучших ведущих города "Топ-13", компанию по представлению автомобилей бизнес-класса с водителем Rent for Event и многие другие.

Фото: Женская бизнес-премия Self Made Woman