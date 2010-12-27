Бывший тренер сборной России по футболу возглавил "Рубин"

Бывший тренер России по футболу стал наставником казанского "Рубина", передало "Экономика сегодня".
Ранее тренером команды на протяжении полугода был Роман Шаронов, однако официально его пост занимал испанец Эдуардо Докампо. Дело в том, что у Шаронова отсутствует тренерская лицензия Pro. Договор был расторгнут 16 декабря по согласию сторон.
В 2009-2016 годах Леонид Слуцкий тренировал ЦСКА, а в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России по футболу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Аршавин предсказал "другой футбол" "Зенита" после возвращения Малкома и Кокорина.
Фото: Леонид Слуцкий / Instagram
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