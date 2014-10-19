Бывший глава администрации Бугров задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Новое расследование в отношении экс-чиновника Ленобласти вписывается в предвыборную кампанию антикоррупционных уголовных дел.

Геннадий Шорохов, бывший руководитель администрации Бугровского сельского поселения, задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В течение двух суток, начиная с 27 июля, в его отношении будет принято решение об избрании меры пресечения.

Согласно информации правоохранительных органов, вместе с экс-главой Бугров были задержаны еще двое фигурантов того же самого дела; к даче показаний привлечено порядка 18 человек - судя по характеру предпринятых в отношении Шорохова мер, показания были получены признательные.

Дело по по ч.4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в рамках расследования крупных мошенничеств с земляными участками и недвижимостью в Буграх, осуществлявшихся с ведома главы администрации: в 28 случаях именно подпись Шорохова на документах запускала процесс продажи и перевода в собственность многих участков, в том числе, предназначенных под социальные объекты.

Уголовные дела о коррупции среди чиновников и представителей силовых ведомств возбуждаются все чаще по мере приближения к осенним выборам; ранее в июле начальник отдела закупок в администрации Гатчины был задержан после получения взятки.

Фото: сайт администрации Бугровского сельского поселения