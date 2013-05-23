Биологи оживили несколько коловраток, замороженных более 24 тыс. лет назад

Коловратки считаются одними из самых примитивных многоклеточных животных.

Биологам удалось оживить коловраток, которые оказались в вечной мерзлоте на востоке Якутии более 24 тыс. лет назад. Научная статья была опубликована в журнале Current Biology.

Это свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить очень долго, если их обмен веществ остановился практически полностью. Так считает научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

Отмечается, что коловратки являются одними их самых примитивных многоклеточных животных. Ученые взялись за изучение этих живых существ, потому несколько десятков миллионов лет некоторые их роды отказались от полового размножения. Но это не привело к вымиранию.

Известно, что коловратки могут переносить резкие и очень продолжительные засухи. Дело в том, что они научились "высушивать" себя. Позже выяснилось, что коловратки способны пережить и сильные морозы. Опыты показали, что бделлоидные коловратки, которые обитают в северных регионах России, могут ожить даже через шесть-десять лет существования в замороженной почве.

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