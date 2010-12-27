Биологи обнаружили гены сновидений у человека

Теперь кошмары можно подавлять без опасности для здоровья людей.

В Японии ученые нашли ген, который отвечает за сновидения. Как отмечают исследователи, группа генов отвечает в организме человека за регулирование REM-сна,.т.е. такой фазы, которая не изученным способом создает в сознании картины - сновидения. Среди признаков данного процесса - активное движение глазных яблок, находящимися под закрытыми веками, а также отслеживается активность мозга, соответствующая периоду бодрствования.

Эксперименты проводились на животных. По информации от ученых, данные гены у лабораторных крыс не обнаружили. Основой химического вещества нейронов, отвечающих за активную фазу сна являются ацетилхолины. При подавлении генов исчезали и сновидения. Однако, это не несет никакой опасности для жизни или здоровья человека.

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