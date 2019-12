Билли Айлиш рассказала, как создавалась песня "Bad Guy"

Певица поделилась секретом создания своего хита с журналом Rolling Stone.

В интервью журналу Rolling Stone певица Билли Айлиш рассказала, как она написала песню "Bad Guy", которая стала международным хитом. Оказалось, что текст трека вдохновлен неподобающим и грубым поведением одного молодого человека. В ответ на это Билли написала песню о том, что она также будет притворяться тем, кем не является.

Внезапные остановки в ритме трека она обосновала отсылкой к песням исполнителей JID (Never) и Isaiah Rashad (Stuck In The Mud), где музыка останавливается на пять секунд, а потом возвращается.

Песня вошла в дебютный альбом певицы, а клип на композицию уже набрал 685 миллионов просмотров на YouTube.

Ранее мы сообщали о том, кто был признан самыми богатыми музыкантами десятилетия по версии журнала Forbes.

Видео: Billie Eilish / YouTube