Росгвардия обеспечит безопасность в петербургских трамваях и троллебусах

В случае нештатной ситуации, силовики будут сразу же приезжать на место.

Росгвардия будет контролировать безопасность трамваев и троллейбусов Петербурга. Соответствующее соглашение заключили вневедомственная охрана и "Горэлектротранс".

Такое решение было принято в связи с инцидентами, произошедшими ранее, когда хулиганы нападали на кондукторов или проникали в кабину водителя. Если такое произойдет и от сотрудника предприятия поступит сигнал тревоги, на место сразу же прибудет патрульный наряд Росгвардии.

Отмечается, что большинство пассажиров в Петербургу ведут себя вежливо и предупредительно.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как кондуктор троллейбуса и буйный нетрезвый пассажир примирились в суде.

Видео: пресс-служба Горэлектротранса