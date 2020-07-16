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Росгвардия обеспечит безопасность в петербургских трамваях и троллебусах

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В случае нештатной ситуации, силовики будут сразу же приезжать на место.

Росгвардия будет контролировать безопасность трамваев и троллейбусов Петербурга. Соответствующее соглашение заключили вневедомственная охрана и "Горэлектротранс".

Такое решение было принято в связи с инцидентами, произошедшими ранее, когда хулиганы нападали на кондукторов или проникали в кабину водителя. Если такое произойдет и от сотрудника предприятия поступит сигнал тревоги, на место сразу же прибудет патрульный наряд Росгвардии. 

Отмечается, что большинство пассажиров в Петербургу ведут себя вежливо и предупредительно. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как кондуктор троллейбуса и буйный нетрезвый пассажир примирились в суде

Видео: пресс-служба Горэлектротранса 

Теги: безопасность в трамвае, росгвардия, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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