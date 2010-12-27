В Колпино поезд отрезал стопы бездомному человеку

Пожилой мужчина попал под поезд на станции Колпино. Железнодорожный состав отрезал мужчине стопы.

Пешеход в возрасте угодил под поезд в Колпинском районе Петербурга. Инцидент произошел рано туром в четверг, 14 декабря, на станции Колпино. Прибывшие на место врачи зафиксировали ужасные травмы. У пострадавшего травматически ампутировалась правая стопа, левая также ампутирона, но частично. Кроме того у мужчины были и другие повреждения.

Пострадавшему 64 года. По предварительной информации, он бездомный. Сейчас он находится в 33-ей городской больнице. Там мужчину поместили в реанимацию.

Обстоятельства травмирования выясняются. Пока не известны подробности страшной трагедии.