Без окон, без дверей: на Пионерской рабочие замуровали выход на балкон

Жители дома срочно разыскивают телепортатор на балкон второго этажа.

Жители Приморского района столкнулись с необычным устройством архитектуры одного из домов. После капитального ремонта, в здании по необъяснимым причинам замуровали выход на балкон.

Известно, что реставрацию здания, расположенного по улице Пионерской, провели летом прошлого года. Однако ремонтники, по всей видимости, увлеклись работой и сделали выход на балкон квартиры на втором этаже в общем дизайне – продлили персиковую стену.

Пользователи соцсетей видят две причины случившегося. По первой из них, владелец квартиры сам закрыл выход на балкон, а работники только "подштукатурили". Другие предполагают, что там и раньше была стена, а хозяин решил сделать небольшой балкон.

Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург