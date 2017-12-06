Видео: в Петербурге сдали дом с замурованными балконами

В Петербурге заселили многоэтажку, в которой замурованы балконы. Впрочем, на лоджию все же можно попасть, правда через окно.

Канал Piter.TV получил видео от своего подписчика. Житель одной из новостроек в Петербурге снял неприятный сюрприз, который оставили ему строители. Человек купил двухкомнатную квартиру с балконом, однако вход на лоджию был замурован. Попасть на лоджию можно только через окно.



На кадрах видео житель новостройки наглядно демонстрирует ее несовершенства. В собственной мужчина квартире ищет дверь, которая ведет на балкон, но таковая отсутствует. Однако через окно соседней комнаты прекрасно видно пустой и просторный балкон. По словам автора ролика, дверей на балконы нет во всем доме на уровне второго этажа.





Где именно жильцы столкнулись с халатностью застройщика - неизвестно. Один из источников Piter.tv предположил, что инцидент мог произойти на проспекте Королева.

Фото двора на Королева, дом 73 с популярного сервиса объявлений

Отметим, что фото по запросу "проспект Королева, 73" в Петербурге показывают дворовую территорию почти на 100% совпадающую с двором из видео (тот же малоэтажный детский садик с разноцветными стенами и желто-белые жилые высотки).



Видео: Piter.TV