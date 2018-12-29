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Без комментариев: праздничный парад в честь освобождения Ленинграда

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Видео парада военной техники на Дворцовой площади.

27 января 2019 года Санкт-Петербург отпраздновал День полного освобождения Ленинграда от блокады. Канал Piter.TV предлагает репортаж с главного праздничного мероприятия - парада военной техники на Дворцовой площади. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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