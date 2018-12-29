Без комментариев: праздничный парад в честь освобождения Ленинграда

Видео парада военной техники на Дворцовой площади.

27 января 2019 года Санкт-Петербург отпраздновал День полного освобождения Ленинграда от блокады. Канал Piter.TV предлагает репортаж с главного праздничного мероприятия - парада военной техники на Дворцовой площади.

Видео: Piter.TV